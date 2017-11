Un marabout condamné pour escroquerie

« j’estime avoir des dons, je n’ai forcé personne à venir me voir, mon travail est reconnu partout

voyant médium professeur

Cet individu est incapable de justifier de sa situation professionnelle, de la réalité de ses diplômes, de la réalité et du succès de son intervention et des raisons pour lesquelles il est en Polynésie. Pourquoi a t-il de fausses identités ? Le document fourni sans numéro de pièce d’identité n’a aucune valeur. La réalité, c’est que Monsieur est un escroc. Il est sidérant de voir à quel point il peut mentir et mettre en cause la bonne foi des victimes qui ont décrit son charlatanisme. Le prévenu est sur le territoire car il a compris que les polynésiens sont des gens particulièrement gentils et accueillants. Nous vivons dans une société ouverte d’esprit. Il y a des traditions, des croyances qui peuvent se rapprocher de croyances tout à fait respectables qui existent en Afrique et il utilise ces croyances pour manipuler les gens. La réalité, c’est que toutes ces personnes ont été abusées. Il a besoin de publicité, de mise en scène, de mensonges et en plus, il a besoin de menacer les personnes en leur disant que quelque chose va leur arriver. Je vais donc requérir 3 ans de prison ferme, 12 millions d’amende, l’interdiction d’exercer pendant 5 ans et l’interdiction de séjour en Polynésie française pendant 5 ans. »

« il a fait 4 mois de détention provisoire et il n’y a jamais eu de confrontation. C’est particulier lorsque l’on voit les sommes en jeu. Sur les 44 personnes entendus, 10 sont satisfaites. Et aujourd’hui, on a entendu une seule personne à la barre, les autres sont absentes. »