Un logement décent pour 60 familles à Faa'a

FAA'A, le 1er décembre 2017. Soixante familles de Faa'a ont reçu les clés de leur nouveau logement ce vendredi matin. Un soulagement pour ces parents et enfants dont beaucoup vivaient jusqu'ici dans une importante promiscuité.

Elvina possède depuis ce vendredi matin les clés de son nouvel appartement dans la résidence les Hauts de Teroma. Jusqu'ici, elle habitait quelques centaines de mètres plus bas, chez sa grand-mère. " On était une dizaine à habiter dans son appartement, qui a trois chambres". Désormais, elle sera avec son tane, son bébé, sa maman et sa petite sœur à vivre dans un appartement de deux chambres. " C'est très moderne", s'est-elle réjouie en entrant dans son nouveau logement. Son appartement fait partie des 60 logements sociaux qui ont été officiellement remis ce vendredi matin.

Tout en haut de Heiri, à Faa'a, ces 60 logements sont répartis dans six bâtiments distincts. Chaque logement dispose d'un petit jardin privatif, d'une terrasse, d'une buanderie extérieure et d'un garage couvert.

Un espace communautaire sera réalisé au centre de la résidence ; celui-ci comprendra un local associatif avec sanitaire, une aire de jeux avec revêtements souples pour les petits, un espace jardin partagé, un espace street work out, un terrain de volley-ball et deux boulodromes pour les plus grands.