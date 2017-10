Un jeune cycliste se tue sur le Tour de Nouvelle-Calédonie

Nouméa, France | AFP | vendredi 19/10/2017 - Un jeune cycliste de 20 ans, Mathieu Riebel, est mort et un autre a été blessé vendredi sur les routes du Tour de Nouvelle-Calédonie, dans un accident avec une ambulance, ont indiqué les organisateurs de l'épreuve.



Erwan Brenterch, 31 ans, originaire de Lorient, coéquipier de Mathieu Riebel, originaire de Sarcelles (Val-d'Oise) souffre d'une fracture à une jambe et a été évacué vers l'hôpital.



L'accident s'est produit dans la descente du col de la Pirogue à Païta, commune périphérique de la capitale Nouméa.



"Son co-équipier a eu un souci mécanique, il l'a attendu puis il a voulu rattraper le peloton et a coupé le virage", a déclaré Gérard Salaun, président du comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie.



Les circonstances de l'accident ne sont pas encore précisées mais Mathieu Riebel aurait heurté une ambulance et serait mort sur le coup.



Il s'agissait de l'avant-derrière étape du Tour de Nouvelle-Calédonie qui a débuté le 13 octobre pour un périple de 870 kilomètres autour du Caillou. 62 coureurs avaient pris le départ.



"Le Tour est arrêté, je ne sais pas encore si on va reprendre demain", a déclaré M. Salaün, exprimant sa tristesse après la mort de ce cycliste "qui se faisait une joie de venir ici".