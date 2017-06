Un inconnu ouvre le feu dans un casino de Manille puis se suicide

Manille, Philippines | AFP | vendredi 01/06/2017 - Un homme a tiré à l'arme automatique vendredi dans un casino de Manille, sans faire de victimes, puis s'est suicidé par le feu, a déclaré la police, selon laquelle il s'agissait d'un cambrioleur mentalement perturbé.



Des clients se sont enfuis paniqués du Resorts World Manila, un hôtel-casino situé près de l'aéroport international de la capitale philippine, lorsqu'un homme a commencé vers minuit (heure locale) à tirer dans l'établissement avec un fusil d'assaut M4, puis a déclenché un incendie en mettant le feu à une table de jeu, a indiqué le chef de la police philippine, Ronald dela Rosa.



L'homme n'a atteint personne, mais 53 personnes ont été blessées dans la bousculade qui a suivi ou intoxiquées par la fumée de l'incendie, et un garde s'est blessé avec son arme dans la panique, selon M. Dela Rosa.



L'auteur des tirs a disparu dans le chaos, la fumée et la foule des clients affolés. La police a alors lancé une chasse à l'homme qui a duré jusqu'à l'aube dans le casino, l'hôtel et le centre commercial qui font partie du Resorts World Manila.



A l'issue de l'opération, le chef de la police a d'abord annoncé que le tireur avait été abattu par des policiers, avant de changer de version une heure plus tard en déclarant qu'il avait été trouvé mort après s'être suicidé par le feu.



- 'Attentat terroriste' selon Trump -

"Le tireur isolé est neutralisé. Il est mort. Il s'est brûlé vif dans une chambre de l'hôtel", a dit M. Dela Rosa à des journalistes devant l'établissement.



"Il s'est allongé sur le lit, a mis une couverture sur lui, a semble-t-il versé de l'essence sur la couverture et s'est brûlé lui-même", a-t-il déclaré.



Avant l'annonce du décès du tireur, l'organisation jihadiste Etat islamique (EI) avait revendiqué son action, et le président des Etats-Unis Donald Trump avait évoqué "un attentat terroriste".



Mais M. Dela Rosa a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un cambriolage qui a mal tourné, soulignant que l'homme, dont l'identité n'a pas été publiée, n'avait visé personne et semblait avoir seulement voulu voler des jetons du casino.



"Nous pouvons à présent dire que ce n'est pas une action terroriste", a-t-il dit.



Selon le chef de la police nationale, l'homme, qui semble avoir agi seul, est entré dans une des salles de jeu, a tiré sur un écran de télévision géant qui se trouvait là, puis a versé de l'essence sur une table de jeu et l'a incendiée.



- 'Une personne déséquilibrée' -

Toujours selon M. Dela Rosa, il a ensuite chargé un sac à dos de jetons d'une valeur de 2,3 millions de dollars, mais s'est ensuite dirigé vers la partie hôtelière du complexe en abandonnant ce sac.



Le chef de la police de la capitale, Oscar Albayalde, a lui aussi déclaré qu'il ne s'agissait pas de terrorisme. "C'est un simple cambriolage et très probablement il a été commis par une personne déséquilibrée", a-t-il dit à des journalistes.



Sur les 54 blessés, 18 ont été hospitalisés et les autres souffraient de blessures superficielles, a indiqué M. Dela Rosa. L'état du garde qui s'est blessé lui-même avec son arme n'était pas connu.



L'événement a créé la panique parmi les clients du complexe, qui ont cru à un attentat terroriste.



La semaine dernière, le président philippin Rodrigo Duterte avait décrété la loi martiale dans la région de Mindanao, dans le sud du pays, afin de réprimer l'insurrection islamiste qui y est apparue.



Les forces de sécurité continuent à combattre les jihadistes dans la ville de Marawi, à 800 km au sud de Manille, et les affrontements ont déjà fait au moins 117 morts.