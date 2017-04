Un homme parti faire des cambriolages se fait voler son vélo... et va déposer plainte

PAPEETE, le 5 avril 2017 - Les policiers n'en ont pas cru leurs oreilles.



Un homme s'est présenté lundi matin au commissariat de police de l'avenue Pouvana'a a O'opa pour déposer plainte après le vol de son vélo, quartier Buillard à Papeete. Jusque-là, le pain quotidien pour les policiers. Mais c'est en essayant d'en savoir plus sur les circonstances de ce vol que le meilleur moment attendait les fonctionnaires.



" Comme ses explications n'étaient pas très claires, et qu'il voulait vraiment déposer plainte, facture d'achat de son vélo à l'appui, il a tenu à nous dire toute la vérité ", confie un policier. " C'est là qu'il nous a raconté avoir été victime du vol de son vélo alors qu'il accompagnait deux autres individus pour commettre des cambriolages dans le quartier ". Des cambriolages qui n'en seraient restés qu'au stade de la tentative, des alarmes ayant mis en fuite les monte-en-l'air. Aucune plainte de victimes n'a d'ailleurs été enregistrée et l'homme a pu quitter le commissariat comme il était venu.



Une enquête a néanmoins été ouverte sur ces faits dont la police n'aura désormais aucun mal à retrouver, si jamais, les auteurs présumés.