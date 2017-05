Un homme fonce sur des policiers en Guadeloupe : 4 blessés

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 22/05/2017 - Un homme a été placé en garde à vue dimanche soir à Pointe-à-Pitre après avoir blessé, avec son véhicule, quatre policiers qui étaient "en cours d’intervention", au Gosier, a-t-on appris de la DDSP , confirmant une information de médias locaux.

Des agents avaient décidé de contrôler l’homme, "âgé entre 40 et 50 ans", au "comportement dangereux", dont le "véhicule de type pick up" effectuait "des allers et venues, des dérapages", a indiqué Isabelle Tomatis, commissaire divisionnaire Directrice de la Sécurité Publique de la Guadeloupe, évoquant "une véritable volonté d’en découdre de blesser voire de tuer".

L’homme a démarré "en trombe" et blessé "l’un des fonctionnaires au bras et surtout en tournant sur la gauche, [acculé] un deuxième fonctionnaire, contraint pour sa protection, de s’agripper au véhicule".

Ce policier est resté accroché "sur plusieurs centaines de mètres" alors que le suspect "a fait de nombreuses embardées" et essayait "de le faire chuter sur la voie publique"n selon Mme Tomatis, ajoutant qu’il a ensuite "délibérément foncé sur le véhicule de police", blessant deux autres agents.

Les policiers on fait "usage de leur arme" pour "stopper le véhicule" avant d’interpeller le suspect.

Les quatre agents touchés, "âgés de 20 à 50 ans", ont été légèrement blessés. Les syndicats de police locaux ont évoqué un homme "connu des services", en "état d’ébriété", et immédiatement dénoncé ce nouvel épisode de violence en Guadeloupe.