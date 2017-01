Un haura de 449 kilos pêché à Rikitea

RIKITEA, le 2 janvier 2017- Un haura ( marlin) de 449 kilos a été pêché au large des Gambiers le 30 décembre à 12h15. Il aura fallu plus de deux heures de combat avant que l'équipage du Matinui 2 parvienne à hisser ce magnifique spécimen à son bord pour le remorquer jusqu'à Rikitea où la pesée à révélé un poids de 449 kilos! Le village était à la fête en cette veille de réveillon!

Bravo au capitaine, Mû Roland et aux pêcheurs Ernest et Eugène pour cette belle prise!