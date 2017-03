Un forum des métiers à destination des collégiens de Makemo

MAKEMO, le 21/03/2017 - Les élèves de 4ème et de 3ème du collège de Makemo avaient reçu le 10 mars plusieurs professionnels au sein de leur établissement scolaire. L'objectif, pour Arsène D'Almeida professeur de technologie et initiateur de l'événement, est de faire découvrir aux collégiens les différents métiers auxquels ces jeunes pourront prétendre plus tard.



Le collège de Makemo a organisé le 10 mars dernier, le premier forum des métiers de l'atoll, à destination des élèves de 4ème et de 3ème. Un événement initié par Arsène D'Almeida, professeur de technologie.



Cette initiative " s'inscrit pleinement dans les nouveaux programmes du collège, en particulier les enseignements pratiques interdisciplinaires et le parcours d'avenir ", indique un communiqué de l'établissement scolaire.



De nombreux corps de métiers étaient donc représentés, ce qui a notamment suscité plusieurs vocations auprès de cette jeunesse pa'umotu.



Jacques Belkaroubi, agriculteur est " venu avec une vidéo complète sur ses plantations ". Joakim Tau, pêcheur professionnel a présenté aux élèves ses " impressionnants " moulinets. Martin Manuireva, apiculteur s'est déplacé avec son matériel de travail. Les professionnels de santé étaient également de la partie.



Mais le plus saisissant pour les élèves a été l'arrivée des pilotes d'hélicoptère. De plus, les professionnels de sauvetage en mer, les sapeurs-pompiers, les gendarmes ou encore les métiers que l'on peut retrouver au collège y étaient aussi développés.



Un moment de partage qui a été bénéfique aussi bien pour les élèves que pour les professionnels, puisque parler de son métier n'est pas toujours évident.



Il ne reste plus qu'à attendre la prochaine édition.