Un feu de frigo à l'origine de l'incendie de la tour Grenfell à Londres

Londres, Royaume-Uni | AFP | vendredi 23/06/2017 - L'incendie qui a ravagé une tour de logements sociaux la semaine dernière à Londres n'est pas d'origine criminelle et est parti d'un réfrigérateur défectueux, a annoncé vendredi une des responsables de la police scientifique de la capitale britannique.



Fiona McCormack a précisé à la presse que le feu, qui a fait au moins 79 morts, était parti du compartiment congélation de l'appareil de marque Hotpoint, fabriqué par le numéro un mondial de l'électroménager Whirlpool.



Le ministre des Entreprises Greg Clark a souligné que l'appareil incriminé, de modèle FF175BP, était soumis à des tests approfondis pour déterminer pourquoi il avait pris feu et a appelé Whirlpool à remplacer "sans délai" tous les appareils de même marque s'il s'avère qu'ils présentent un danger.



Dans un communiqué, le groupe dont le siège est aux Etats-Unis, a affirmé avoir fait de ce problème une question prioritaire et a appelé tous les propriétaires de modèles FF175BP et FF175BG à se faire connaître auprès de ses services.



64.000 de ces modèles de réfrigérateurs ont été fabriqués entre 2006 et 2009, date à laquelle la production a été interrompue, selon le groupe.



La police a souligné que l'enquête devait déterminer pourquoi le réfrigérateur a pris feu et comment l'incendie a pu s'étendre aussi vite à tout le bâtiment, au-dessus du deuxième étage, alors que le nouveau revêtement installé en 2016 a été mis en cause dans cette propagation.



"Nous allons examiner la construction du bâtiment, sa rénovation" et la manière dont le revêtement de la façade a été installé, a dit Mme McCormack, affirmant que des poursuites pour "homicide" n'étaient pas exclues.



Sera également passé en revue le rôle "de toutes les entreprises impliquées dans la construction et la rénovation de la tour", a-t-elle ajouté.



Les panneaux d'isolation de ce revêtement étaient composés de polyéthylène (plastique), enchâssé entre deux couches d'aluminium, "très fines, d'environ 4 millimètres d'épaisseur", selon la société Harley Facade qui les a installés.



L'incendie de la tour Grenfell, un immeuble de logements sociaux de 24 étages, a fait au moins 79 morts ou disparus présumés morts.



"Je m'attends à ce que ce nombre change", a dit Mme McCormack, car le nombre de disparus n'est pas définitif et les corps de certaines victimes ont été réduits en cendres par la violence de l'incendie, compliquant le travail pour les trouver.



Pour le moment, seules neuf des victimes ont été formellement identifiées. Tous "les corps complets" ont été sortis de la tour, a-t-elle dit, soulignant que le travail de la police scientifique pourrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année.