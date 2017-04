Un étrange mollusque marin mis au jour aux Philippines

Manille, Philippines | AFP | mercredi 18/04/2017 - Un mollusque étrange semblable à un énorme ver noir et gluant, qui survit dans la vase au fond de la mer grâce à des bactéries, a été étudié vivant par des scientifiques pour la première fois.



Le taret géant peut mesurer jusqu'à 155 centimètres de long et vit une existence sédentaire dans les sédiments de l'océan, ingérant uniquement selon les apparences les rejets produits par les micro-organismes qui vivent sur ses branchies.

"Nous sommes étonnés. C'est la première fois qu'on voit un taret aussi grand. Normalement, ils ne sont pas plus grands qu'une allumette et sont blancs", a déclaré à l'AFP la biologiste marine Julie Albano.

Le mollusque bivalve, de son nom scientifique Kuphus Polythalamia, possède une coquille en forme de tube.

A la différence de ses cousins plus petits qui se nourrissent de bois en décomposition, il survit grâce aux bactéries qui vivent sur lui: celles-ci se servent des sulfures d'hydrogènes -- gaz à l'odeur d'oeufs pourris -- présents dans les sédiments pour créer du carbone organique qui alimente la créature.

Le Kuphus a un appareil digestif mais il semble s'être rétréci et être devenu largement superfétatoire.

"Nous suspections que le taret géant, une espèce jamais étudiée jusqu'alors, était complètement différent des tarets mangeurs de bois. Le fait de trouver l'animal l'a confirmé", a déclaré Margo Haygood, professeure de l'Université de l'Utah qui a participé à l'étude.

D'après un article publié cette semaine dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, c'est la première fois que des spécimens vivants ont pu être étudiés. "Cette espèce remarquable doit encore être décrite et expliquée de manière exhaustive", dit le journal.

Les créatures ont été découvertes dans la ville côtière de Kalamansing, dans la province méridionale de Sultan Kudarat. Ces animaux étranges sont peut-être une nouveauté pour les scientifiques internationaux mais les habitants du coin les connaissent depuis des années, explique Julie Albano.

"Les tarets sont comestibles, ils le goût de poulpe", dit-elle. "Les habitants les mangent et ils les considèrent comme aphrodisiaques".