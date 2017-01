Un diplôme universitaire pour devenir spécialiste de la cartographie

PUNAAUIA, le 27 janvier 2017. A partir du 28 février, l'université propose un diplôme universitaire "Cartographie et Système d'Information Géographique". Pas moins de 112 heures d'enseignement sont au programme.





L'an dernier, l'université de Polynésie française avait proposé un certificat universitaire "Cartographie et Système d'Information Géographique" avec 80 heures d'enseignement. Cette année, à partir du 28 février, elle propose un diplôme universitaire avec 112 heures de cours. "Ce diplôme universitaire se compose d'unités d'enseignement qui permettront aux étudiants de passer de la 2D (la carte papier, type IGN) à la 3D (numérisation de plan, cadastre en 3D, etc.)" , explique Anthony Tchékémian, responsable pédagogique de ce diplôme universitaire. "Nous allons permettre aux étudiants d'analyser et comprendre les cartes topographiques en deux dimensions (2D), d'acquérir une spécialisation dans le domaine de la cartographie et des SIG, de concevoir et modéliser des données à partir d’un fond topographique en trois dimensions (3D). " Des compétences pertinentes pour recenser les zones inondables, habitables, les réseaux routiers et d'adduction d'eau.



Ce diplôme universitaire s’adresse à tout public titulaire d’un BAC+2 ou d’un diplôme admis en équivalence ou titulaire du CU cartographie et SIG dispensé à l’UPF, ou bénéficiaire d’une validation des acquis professionnels, souhaitant se spécialiser dans les domaines de la cartographie, géographie, aménagement du territoire, urbanisme, architecture, environnement…



"La carte est un outil de communication, donc un langage. Elle sert à transmettre des idées. Une carte n’est donc pas la réalité, mais bien une vision, une interprétation de cette réalité" , analyse Anthony Tchékémian. " Pour lire et commenter une carte, il est donc important de connaître ses sources (afin d’en évaluer la fiabilité), et la ou les techniques employées par le cartographe pour sa réalisation (notamment lisible dans la légende)."

Les SIG (systèmes d'information géographique) constituent donc des outils d’aide à la visualisation et à la décision des acteurs des territoires. "Toutes les institutions, entreprises privées publiques, associations, simples citoyens ont besoin, à l'heure actuelle, de ce type d'outils, que ce soit pour numériser un plan, un cadastre, leur PGA, ou représenter une extension de leur maison, d'une piscine sur un plan à partir d'une photographie...", énumère Anthony Tchékémian.

La formation aura lieu du 28 février au 21 juin.