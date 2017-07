Un danseur américain pillé pendant la remise des prix du Heiva

PAPEETE, le 20 juillet 2017 - West Leclay, un danseur de Tamariki Poerani, s'est fait volé toutes ses affaires alors qu'il participait à la cérémonie de remise des prix du Heiva ce mercredi 19 juillet. Hawaïen au fenua pour participer au Heiva i Tahiti, sans passeport, il ne peut pas rentrer chez lui. Son visa expire samedi et son vol décolle le jour même.



Mercredi a été à la fois une très belle et une très mauvaise soirée pour West Leclay. Cet acteur Hawaien est arrivé sur le territoire il y a trois mois pour faire le heiva i Tahiti avec la troupe Tamariki Poerani. Le 19 juillet, alors qu'il participait à la cérémonie de remise des prix et que la troupe célébrait sa victoire, des voyous ont cambriolé sa voiture garée sur le parking d'un commerce de Paofai. " Ils ont tout pris, la planche de surf, mais surtout mon passeport, mes affaires et mon journal intime qui compile les trois dernières années de ma vie et qui m'est très cher ", raconte le jeune homme hébété.



Les Américains peuvent rester trois mois sur le territoire sans avoir à demander de visa. West ce sera samedi. Il avait prévu de rentrer chez lui, où il est acteur pour la série Hawaii 5-0, mais sans passeport c'est impossible. Le danseur s'est rendu au consulat des États-Unis jeudi matin. Les bureaux étaient fermés pour la journée et ne rouvraient qu'aujourd'hui. "Il faut que je trouve une solution avant d'être en situation illégale. Il faut que je puisse rentrer chez moi et sans mon passeport c'est impossible."



En soi, les affaires et les sous n'est pas ce qui inquiète le plus le danseur hawaïen, "s i les voleurs voient mon message ou si quelqu'un tombe sur mes papiers : s'il vous plait, ramenez les moi, c'est vraiment important ." Il s'arrête un instant et ajoute " les affaires, l'argent, ce n'est que du matériel. Un passeport ça se refait, mais mon journal intime qui était dans mes affaires, c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Il compile toute ma vie des trois dernières années, il a une très grande valeur sentimentale. J'y tiens énormément si je pouvais le retrouver ce serait vraiment génial."



West dansera quand même vendredi soir lors de la soirée des lauréats avec la troupe Tamariki Poerani. La troupe de Makau Foster a remporté le prix Madeleine Moua, premier prix de la catégorie Hura Tau (professionnelle). Il espère que d'ici là, son problème aura été réglé, ou qu'une solution temporaire se sera présentée.