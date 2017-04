Un crash d'avion au Portugal fait cinq morts, dont trois Français

Lisbonne, Portugal | AFP | lundi 17/04/2017 - Un avion de tourisme s'est écrasé lundi sur l'entrepôt d'un supermarché près d'un aérodrome de la région de Lisbonne, provoquant la mort de ses quatre occupants, trois Français et un Suisse, et d'un Portugais qui se trouvait sur les lieux, ont annoncé les services de secours.

L'accident, qui a également fait trois blessés légers, est survenu en milieu de journée, peu après le décollage de l'avion, immatriculé en Suisse, en direction de Marseille, dans le sud de la France.

L'appareil, un bimoteur de dix mètres de long de modèle PA-31, s'est écrasé à moins d'un kilomètre de l'aérodrome de Tires, sur un camion garé dans l'entrepôt du supermarché Lidl de ce village de la commune de Cascais, situé à 20 km de Lisbonne.

Les personnes tuées sont le pilote, qui serait Français selon les médias portugais, ses trois passagers et le chauffeur du camion.

"Les victimes qui se trouvaient dans l'avion étaient trois Français et un Suisse", a indiqué à la presse le commandant de la protection civile de la région de Lisbonne, André Fernandes, sans autre précision sur leur identité.

Dans un communiqué diffusé lundi soir, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin a déclaré que deux des victimes françaises étaient le chirurgien marseillais Jean-Pierre Franceschi, 65 ans, et son épouse Nathalie, et a adressé ses condoléances aux proches de ce "chirurgien orthopédique internationalement reconnu (...) référence incontournable dans le monde du sport".

Spécialiste du genou, Jean-Pierre Franceschi avait notamment opéré les footballeurs internationaux Jean-Pierre Papin et Robert Pirès. Il avait reçu la légion d'honneur en 2012.

Selon un communiqué de l'aérodrome, l'appareil appartenait à Symbios Orthopaedics, une entreprise spécialisée dans la fabrication de prothèses orthopédiques basée à Yverdon-les-Bains, près de Lausanne, en Suisse romande.

D'après le journal suisse Blick, les Français tués dans le crash seraient domiciliés en Suisse romande.

Quelque 90 pompiers ont été déployés pour venir à bout de l'incendie provoqué par l'accident, qui a également endommagé une maison adjacente, où trois personnes ont été légèrement blessées.

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, qui réside à Cascais, s'est rapidement rendu sur les lieux, sans faire de déclaration.