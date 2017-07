Un couple soupçonné d'importation d'ice interpellé à l'aéroport de Faa'a

PAPEETE, le 12 juillet 2017 - Les deux suspects étaient attendus par la police et les douanes, dimanche dernier à l'arrivée du vol en provenance de Los Angeles. Selon nos informations, la quantité importée dans cette nouvelle affaire porterait sur plus de 220 grammes d'ice.



Un couple a été interpellé dimanche dernier à l'aéroport international de Tahiti, à Faa'a, en possession de plus de 220 grammes d'ice selon nos informations. La police et les douanes ont mené cette opération à l'arrivée du vol en provenance de Los Angeles.



Les deux suspects, un homme et une jeune femme, ont ensuite été conduits dans les locaux de la direction de la sécurité publique (DSP) pour y être placés en garde à vue et interrogés par les enquêteurs. Leur garde à vue, qui peut être portée à 96 heures en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a d'ailleurs été prolongée.



Ils pourraient être déférés ce jeudi devant le procureur de la République.