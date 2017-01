Un couple de musiciens professionnels lance son école de musique

Taloo et Mato, qui ont ouvert leur école de musique

" donner des cours de musique c'est aussi une facette du métier de musicien"



Tahiti-Infos : Quand avez-vous ouvert votre école ?

Mato : Nous donnons des cours ici sur Taunoa depuis septembre, et sinon j'avais commencé en novembre 2015 à Fakatere, immeuble Grand Hôtel. Moi ça fait 10 ans je suis musicien professionnel, et Taloo ça fait 20 ans.



Tahiti-Infos : Après des décennie à jouer en live et à participer à des groupes populaires, pourquoi vous lancer dans l'enseignement ?

Mato : Je trouve que nous sommes dans une activité où on ne peut pas manquer d'imagination. Ça passe par du travail en studio, des lives dans les bars et cafés, ou des interventions clips… Au final il y a des palettes de choses à faire, et donner des cours de musique, au final, c'est aussi une facette du métier de musicien professionnel.

Taloo : Ça fait longtemps qu'on me le demande, mais je ne m'en sentais pas capable. Le fait d'avoir poussé Mato à donner des cours, de le voir faire, de voir que ça marche … Il y a trois femmes qui m'ont vraiment demandé de leur donner des cours il y a six mois et j'ai fini par accepter. J'allais chez elles, et ça m'a donné confiance en moi. Du coup, avec en plus des problèmes de salle là où était Mato, ça m'a semblé intéressant qu'on bosse ensemble. Du coup on a trouvé cette salle à Taunoa. Je fais la voix, Mato fait les instruments, guitare, basse et ukulele surtout. Mais au même étage il y a aussi un cours de batterie, donc ça c'est intéressant, d'avoir un melting-pot.



Tahiti-Infos : Avoir beaucoup joué en live, ça vous donne une autre approche de l'enseignement ?

Mato : En fait, j'avais déjà saisi l'idée que ce n'est pas parce qu'on est bon dans ce qu'on fait, quel que soit le domaine, que l'on est forcément bon pédagogue. Du coup je me vois réellement comme un étudiant, je suis en train d'apprendre à apprendre. Aujourd'hui, je dirais que j'ai une vision d'équipe avec l'élève, on est ensembles, on se promène et on apprend des choses ensembles, tous les deux. Je n'ai pas de "savoir" à transmettre à l'élève, je n'ai pas une démarche de conservatoire. Mais je pense qu'on plaît aux élèves qui viennent déjà !

Taloo : J'ai appris le chant toute seule, et en fait je pense que tout le monde est capable de chanter. Je ne sais pas si je donne des cours de chant ou de confiance en soi ! (rires) D'ailleurs, sur la porte il n'y a pas écrit "cours de chants" mais "conseils pour la voix". Je pense que c'est vraiment ça, on a tous une voix, il faut juste savoir l'utiliser. Et pas simplement pour chanter. C'est aussi savoir parler en public et porter sa voix, ou même parler en privé… Par exemple pour exprimer son autorité on va utiliser une voix plus grave. Ce sont des choses que certains font instinctivement, et c'est bien de le décortiquer pour pouvoir l'utiliser. Après, le chant aura un panel plus large d'outils et tout ce qui est lié à la musique. Mais la voix est une autre facette de la personnalité, avec le visage, l'attitude. Quand on parle, on montre qui on est, on ne peut pas tellement mentir avec sa voix.



Tahiti Infos : Allez-vous arrêter les concerts ?

Taloo : Non. Mais ça viendra peut-être qu'on le fasse différemment. Peut-être plus uniquement en animations, pour les gens qui mangent, mais aussi chercher à faire de "vrais" concerts.