Un conducteur de drague piégé par les eaux à Onohea

TIAREI, le 27 mars 2017 - L'homme a réussi à s'extraire de son engin à temps pour rejoindre la berge opposée, il est sain et sauf "et en sécurité" selon les services du haut-commissariat, contactés par la rédaction. Un plan de sauvetage est en cours d'élaboration pour le ramener du bon côté de la rivière Onohea.



Le niveau de la rivière de Onohea s'est brusquement élevé ce lundi après-midi, piégeant dans son lit une drague avec son conducteur à bord. L'eau a littéralement recouvert la cabine mais l'homme a réussi à s'en extraire à temps et à rejoindre la berge opposée. Le conducteur est sain et sauf " et en sécurité " selon les services du haut-commissariat, contactés par la rédaction, et qui se tiennent informés de l'évolution de la situation.



Le conducteur attend d'être récupéré. Selon des informations sur place, le niveau de la rivière aurait commencé à baisser. Une seconde drague présente sur place, avec quatre hommes à bord, pourrait être mise à contribution pour ramener le "naufragé" du bon côté de la berge, côté route. Aucun blessé ne serait à déplorer.