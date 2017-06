Un concours pour stimuler l’innovation agro-industrielle

PAPEETE, 14 juin 2017 - Le ministre des Ressources primaires, Tearii Alpha, accompagné du directeur de l’agriculture (DAG), Philippe Couraud, du responsable de la cellule recherche, valorisation et innovation de la DAG, Francis Vognin et des deux lauréates du concours agroalimentaire 2016, Vaimiti Vanel-Tunoa de la conserverie de Tahiti et Nathalie Convert de la compagnie agricole polynésienne, a présenté, mercredi, le concours "création et développement économique des entreprises 2017" sur le thème de l’innovation agro-industrielle. Les inscriptions pour ce concours seront officiellement ouvertes à compter du vendredi 16 juin.



Suite au succès rencontré lors de la 1ère édition du concours agroalimentaire organisé l’année dernière, le ministère des ressources primaires a décidé de poursuivre le soutien aux porteurs de projets par l’organisation d’un concours agro-industrielle. Tearii Alpha a souligné l’importance des initiatives du secteur privé et sur le rôle du gouvernement pour l’accompagnement et le soutien technique et financier de projets cohérents et innovants.



L’agro-industrie regroupe l’ensemble des activités qui fournissent, produisent ou conditionnent des biens liés à l’agriculture (culture, élevage, aquaculture, pêche et sylviculture), destinés ou non à la consommation humaine.



Les porteurs de projets attendus peuvent être des personnes physiques ou morales qui proposeront des activités relatifs à la création, le développement ou la transformation de produits locaux ou services, la modernisation des procédés ou l’outil de production, la réalisation de travaux visant à renforcer la compétitivité de l’entreprise ou encore la mise en place d’outils collaboratifs favorisant le développement des filières concernés.



Les 8 meilleurs projets seront auditionnés et classés en fonction de la qualité de la présentation de leur dossier, de la maîtrise des éléments économiques ainsi que l’évaluation du plan d’investissement et de réalisation du projet. Les 6 lauréats de ce concours percevront des prix variant de 1 000 000 Fcfp à 5 000 000 Fcfp.



Les dossiers de candidature et le règlement complet du concours sont disponibles sur demande par email à la direction de l’agriculture (DAG), secretariat@rural.gov.pf, sur le site de la DAG : www.rural .gov.pf. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la DAG, au 40 42 81 44, et les dossiers sont à rendre au plus tard le 4 août à midi.