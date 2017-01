Un club plein de conseils pour les entrepreneurs

Arrivée il y a un peu plus d'un an à Tahiti, je me suis installée à mon compte. Auparavant j’étais salariée dans de grandes sociétés. Lors de ma démarche de création de ma propre entreprise individuelle je me suis sentie un peu isolée, j'ai alors décidé de rejoindre les bureaux partagés de Fakatere. De nouveaux échanges étaient ainsi possibles. Pour des raisons liées à mon activité, j'ai dû trouver un espace plus adapté. Comme je continuais à ressentir le besoin d’échanger avec d’autres entrepreneurs j’ai mis à profit mon expérience et décidé de lancer un startup club à Tahiti ».

Promouvoir son produit, se créer des réseaux professionnels, bien gérer son temps… Pas facile parfois de s’y retrouver quand on gère seul son entreprise. Jennifer Tchakouté, consultante en organisation et stratégie financière de profession a lancé en août 2016 "Startup Club Tahiti" pour vous y aider. "L’idée est de créer des occasions de rencontres, de rompre de l’isolement de rompre avec l'isolement et de susciter des partages et des échanges d'informations entre porteurs de projets, entrepreneurs, et ou toutes personnes s’intéressant à l’entrepreuneuriat.décrit la jeune femme, à la tête de JT Consulting Solutions.Depuis ce constat , j'ai mis en place des rencontres professionnelles chaque semaine (excepté pendant les vacances).Muriel de Peva Creations a ainsi participé à une rencontre. Elle réalise avec son mari, sur l'île de Moorea, des stylos, rasoirs, 'umete… en bois. Vous avez peut-être déjà vu leurs réalisations lors d'un salon.explique Muriel.Le programme des rencontres hebdomadaires redémarre le 10 janvier. Avec la nouvelle année, n'hésitez pas à prendre comme résolution de participer à ces meetup (gratuit sur inscription), vous pourrez profiter des conseils de professionnels, mais aussi d’entrepreneurs qui ont pu faire face aux mêmes difficultés que vous, ce peut être pour vous l'occasion d'étoffer votre carnet d'adresses et également de faire connaître votre projet. En attendant ces prochaines rencontres rendez-vous sur la page Facebook Startup Club Tahiti ou téléchargez l'application (Startup Club Tahiti).Facebook Startup Club Tahiti ou sur l’application "Start up Club Tahiti"