Un citoyen vigilant permet l'interpellation de cambrioleurs

PAPEETE, le 18 janvier 2017 - Intrigué par le manège suspect de deux jeunes à scooter, il les filoche jusqu'à leur planque et prévient les policiers de la DSP.



Lutter activement contre le fléau des cambriolages même quand on n'est pas de la police, c'est possible. Le sens civique d'un citoyen a ainsi permis à la DSP de mettre la main sur deux jeunes cambrioleurs de 18 et 19 ans, lundi dernier, alors qu'ils avaient commencé à écumer un certain nombre de maisons du côté du domaine Labbé, à Pirae, et du lotissement Erima à Arue.



Croisant une patrouille de police qui passait par là, l'homme allait héler les fonctionnaires pour leur donner le signalement de deux suspects, trainant à dos de scooter un sac pouvant contenir des objets volés.



Méticuleux, notre homme avait pris soin de noter la plaque d'immatriculation de l'engin qu'il avait ensuite suivi jusqu'à sa destination finale. Les policiers n'auront plus qu'à interpeller les duettistes avec l'aide de la section d'intervention. L'essentiel du matériel volé a été retrouvé et restitué à ses propriétaires. Placés en garde à vue, les deux monte-en-l'air sont passés aux aveux et seront prochainement présentés au délégué du procureur.