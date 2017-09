Un catamaran solaire pour une promenade sur le lagon de Bora Bora

Le catamaran a été construit de telle façon qu'il tient dans un conteneur et qu'il est possible de l'envoyer n'importe où dans le monde. Arrivé début juin en Polynésie, l'Okeanos Pearls a été mis à l'eau récemment. Depuis vendredi, c'est le Pearl Beach Bora Bora qui l'utilise. Un contrat d'un an a été signé entre la fondation et l'hôtel pour qu'il teste le produit auprès de ses clients, d'où l'aspect luxueux du bateau. " Au départ, il n'était pas prévu d'en faire un bateau de luxe. Mais l'hôtel, qui a accepté de prendre le risque de l'essayer, a demandé à ce que l'intérieur ressemble plus à ce qu'attendent ces clients. Le bateau peut aussi être un ferry et il pourra être mis à l'eau n'importe où si cette première expérience s'avère concluante ".



Les premiers essais de ce catamaran qui se déplace 100 % à l'énergie photovoltaïque ont démontré une autonomie de batterie assez importante selon la directrice. A l'avenir, la fondation espère mettre sur pied d'autres bateaux de ce type. Elle souhaite surtout pouvoir les construire en Polynésie. " Il faudrait déjà trouver le chantier naval capable de le faire ici à Tahiti ", regrette Eliane Koller.