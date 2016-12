Un canadien condamné pour avoir volé suspendu à plus de 100 ballons d'hélium

Ottawa, Canada | AFP | jeudi 22/12/2016 - Un Canadien a été condamné jeudi à payer une amende de 5.000 dollars canadiens (3.550 euros) pour avoir survolé la ville de Calgary (ouest) assis dans une chaise de jardin suspendue à 110 ballons gonflés à l'hélium en juillet 2015.



Daniel Boria, 27 ans, a également accepté de donner 20.000 dollars à une oeuvre caritative après avoir plaidé coupable de conduite dangereuse d'un aéronef, selon le média public canadien CBC.



Le greffier de la cour provinciale de l'Alberta n'a pas confirmé immédiatement l'information.



Le 5 juillet 2015, M. Boria avait fabriqué un objet volant composé d'une chaise de jardin et de ballons gonflés à l'hélium pour promouvoir son entreprise de nettoyage. Il avait ensuite décollé depuis un terrain de golf, muni d'une bouteille d'oxygène, d'une radio et d'un parachute.



Pendant son vol d'une trentaine de minutes, qui l'a mené à plus de deux kilomètres d'altitude, 24 avions de ligne ont décollé et atterri à l'aéroport de Calgary tout proche, dont deux seraient passés juste en-dessous de lui.



En raison de la petite taille de l'aéronef, les contrôleurs aériens n'avaient pas pu suivre ses déplacements avec précision sur leurs radars, ce qui aurait pu causer des accidents, selon la justice.



Son objectif principal était d'atterrir en parachute sur le site du festival traditionnel de rodéo de Calgary, le Stampede, mais de forts vents l'avaient fait dériver à l'écart de la manifestation.



Il avait été arrêté dès son retour au sol, après l'ouverture de son parachute, par la police de la ville.



