Un bon d'achat pour trois familles de Faa'a

L’opération «Mille Etoiles» est une belle action solidaire portée par le Contrat de Ville. Le but est de permettre aux familles dans le besoin de repartir avec le CD de la chanson de Noël et d’avoir la possibilité de gagner un panier (bien) garni de produits alimentaires d’une valeur entre 10 000 et 5 000 Fcfp, après un tirage au sort. Une urne était placée à la mairie de Faa’a pendant une semaine, et près de 287 familles issues des quartiers prioritaires se sont inscrites. Le tirage a eu lieu mercredi à la mairie.