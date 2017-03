Un atelier pour les artistes à Tipaerui

PAPEETE, le 14 mars 2017. Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a reçu en fin de semaine dernière le président de l’association Hamani Lab, l’artiste Hell Ton John, afin de procéder à la signature d’une convention qui permettra l’ouverture d’un atelier d’artiste pour les détenteurs du statut d’artiste professionnel.



Dans le cadre de la politique de développement de l’économie culturelle et dans le droit fil de la réglementation relative à la reconnaissance des professions artistiques, le ministre a souhaité mettre à disposition des artistes plasticiens et sculpteurs, une partie des bâtiments affectés au service de la culture et du patrimoine situés à Tipaerui. Ces locaux peuvent désormais accueillir jusqu'à dix artistes pour une durée de six mois renouvelables, afin de soutenir la création artistique polynésienne selon des conditions fixées par le Pays et l’association.



Ce dispositif d’accompagnement vient en prolongement des dispositions prises par le ministère de la Culture pour développer l’économie culturelle, et fait suite à la création du ‘Statut de l’artiste’.



C’est l’association Hamani Lab qui sera en charge de la gestion de cet espace, en collaboration avec le Service de la Culture. L’ouverture officielle de l’espace est prévue en avril prochain, et les artistes pourront dès cette semaine investir les lieux.