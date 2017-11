Un an ferme pour avoir fauché un pêcheur au bord de la route

Lors de sa comparution devant le tribunal ce jeudi, la prévenue, qui semblait très touchée, a expliqué quel avait été son parcours la veille des faits : « ce soir-là, je suis allée en ville pour une soirée entre copines. A Papeete, nous avons été dans plusieurs endroits et j’ai bu un certain nombre de bières. Vers 3 heures du matin, j’ai décidé de rentrer chez moi. Je savais qu’il ne fallait pas conduire en ayant bu mais je voulais retrouver mon fils et mon mari. J’ai fait attention puis je suis allée plus vite, à 80 km/h, car je connaissais la route. J’ai senti un choc sur le capot, je me suis arrêtée, je n’ai rien vu, je suis partie. Une voiture m’a rattrapée, ses occupants m’ont demandé si j’étais l’auteur de l’accident. J’ai répondu que c’était moi mais je n’ai pas voulu revenir, j’étais très paniquée. »





Avec les gendarmes, la prévenue, dont le casier ne comporte qu’une condamnation relative à un défaut d’assurance, avait établi que ce soir-là, elle avait bu environ 2, 7 litres de bière. La jeune femme a également indiqué que, sur les lieux du drame, la route n’était pas éclairée et qu’il lui avait semblé heurté une « chose blanche » qui était, en fait, la caisse du pêcheur.



Les nombreux frères et sœurs de la victime, qui n’avait pas d’enfant, ont souhaité se constituer parties civiles. Lors de sa plaidoirie, l’avocat de plusieurs membres de la famille a tenu a évoqué le profil du disparu : « si je dois faire preuve de franchise intellectuelle, il est vrai que la prévenue a émis des regrets particulièrement sincères. Deux familles se sont écroulées ce jour-là. Mais lorsque l’on conduit, il ne faut pas boire. On a pris la vie d’un homme qui menait une existence simple et s’occupait de sa famille. »



Requérant une peine de 5 ans de prison dont un an avec sursis, le procureur de la République a déploré une « pratique récurrente de certains conducteurs qui s’alcoolisent et prennent le volant (..) Malheureusement, une fois encore, nous sommes confrontés à un homicide involontaire. Ce qui est insupportable dans ce dossier, c’est de ne pas avoir anticipé. Si l’on conduit en ayant bu, il est impossible de ne pas mettre les autres en danger. C’est une faute indéniable et impardonnable (…) Cette affair relève d’une succession de comportements inadmissibles. Pour une fois, il n’y a pas d’antécédents mais le mal est fait… »



Le conseil de la prévenue a entamé sa plaidoirie par un mot pour la famille : « je tiens à dire aux proches de la victime que nous partageons leur douleur. Et que cela est sincère (…) Ma cliente est une jeune femme de 29 ans qui s’est toujours consacrée à sa famille, qui travaille, qui est sérieuse. Ce soir-là, elle voulait juste se changer les idées. Elle portera cela toute sa vie »



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné la jeune femme à deux ans de prison dont un avec sursis mais il n’a pas retenu l’infraction de délit de fuite dans la mesure où la prévenue n’avait pas vu l’homme lorsqu’elle s’était arrêtée.