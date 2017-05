Un almanach pour préserver la culture polynésienne

PAPEETE, le 10 mai 2017 - L'équipe de la Jeune chambre économique de Tahiti souhaite créer un almanach culturel polynésien, un outil au service de la culture pour les Polynésiens, par les Polynésiens.



Trois cent soixante-six jours pour se réapproprier la culture polynésienne. C'est l'objectif que souhaitent atteindre les membres de la Jeune chambre économique de Tahiti. "Nous avons réalisé deux choses. La première est que le savoir de notre propre culture est en déperdition. Parallèlement, il y a une quête de cette identité culturelle depuis de nombreuses années" , détaille Leslyn Maiti, présidente, depuis février dernier, de la Jeune chambre économique de Tahiti. "Nous avons constaté que dans les librairies, quand on cherche un almanach, il y a beaucoup de choses sur des paysages d'ailleurs, mais très peu sur la Polynésie elle-même."



Forts de ces constats, les membres de la Jeune chambre ont décidé de créer leur propre almanach. Sur ce calendrier perpétuel de 366 jours, les Polynésiens pourront apprendre ou réapprendre une partie de leur culture.



Les thèmes choisis sont variés : danse, sports traditionnels, flore, faune, tatouages… "Nous aurons aussi des jours consacrés aux plantes médicinales, à leur bienfait et à leur utilisation, pas seulement une description. Nous voulons apporter une réelle valeur ajoutée à cet almanach. Le plus dur, sera d'être concis…" , ajoute Hinatea Roux, membre du projet.



De format A5 (21 x 14,8 cm), l'almanach devrait être édité à 500 exemplaires. Si la manière dont il sera distribué n'a pas encore été tout à fait définie, une chose est certaine : il sera gratuit. " Nous voulons transmettre la culture au grand public. Un almanach perpétuel se pose sur le bureau, dans la cuisine ou même dans les toilettes. C'est quelque chose que les gens voient tous les jours" , reprend Hinatea Roux.



Un projet pour le grand public, par le grand public. Les membres de la Jeune chambre économique espèrent faire participer le maximum de gens à cette aventure culturelle. Rédacteurs et photographes qui souhaiteraient participer sont invités à se faire connaître lors de la présentation du projet, qui aura lieu ce vendredi (lire encadré ci-dessous). Les instances culturelles locales soutiennent le projet. La relecture sera effectuée par le service de la Culture du gouvernement.



La présidente et le reste de l'équipe de la Jeune chambre souhaitent distribuer l'almanach à la fin de l'année.