Un ahima'a au collège NDA de Faa'a

FAA'A, le 17 mars 2017. Ce vendredi, c'était ahimā'a pour une classe de 6e au collège Notre Dame des Anges de Faa'a.



"Cette activité s'inscrit dans le projet pédagogique de l'établissement autour de l'axe : éduquer et former les futurs citoyens à une vie saine et équilibrée. La promotion d'une alimentation saine se fait par la valorisation des produits locaux. Je vous propose de nous suivre tout au long de cette journée", expliquent les enseignants.



A 9 heures ce matin, le travail avait bien avancé. Les pierres du four chauffent. Les élèves ont battu les troncs de bananiers qui serviront à couvrir le feu pour une cuisson à l'étouffée. Les filles ont réalisé les 'ō'ini (petit panier, tressé avec des feuilles de cocotier) pour mettre les aliments à cuire.



La table est garnie des fruits et légumes qui seront cuits. Quelques élèves réalisent le po'e sous la direction de Ondine et Ramona, les partenaires de l'association Paroro Teoheohe.