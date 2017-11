Un Salon vegan à Tahiti le 10 décembre

Les traiteurs vegan se développent de plus en plus. Par ailleurs, les personnes qui font traiteurs m'ont confirmé que leurs commandes ne cessent d'augmenter. Les gens s'interrogent de plus en plus sur la qualité de l'alimentation. Ils veulent mieux manger, plus sain. Petit à petit, cela rentre dans les mœurs. J'ai voulu par ce Salon, donner une vision globale du véganisme. Cela vient par l'alimentation et ensuite cela permet d'expliquer toute la démarche qu'il y a derrière

La base du veganisme c'est le bien-être animal.

soyez curieux, venez découvrir des moyens simples et efficaces pour prendre soin de votre santé et de celle de vos enfants, pour préserver notre fenua et veiller à l'empathie et à la compassion pour toute forme de vie. Venez découvrir des solutions pour un monde meilleur et en pleine forme