Un SDF écroué par erreur à Nuutania

PAPEETE, le 22 décembre 2016 - Un sans domicile fixe, qui devait comparaître ce jeudi après-midi pour un banal vol de chaises en plastique, a été conduit par erreur à la maison d'arrêt avant même d'être jugé. Mais l'incident a vite été réglé.



L'incident n'aura duré que quelques heures, cet après-midi, le temps pour le tribunal correctionnel de s'inquiéter de ne pas voir assis sur le banc des prévenus l'un des deux clients qu'il devait juger en comparution immédiate. Pas de prévenu, et plus étonnant encore, pas d'escorte policière non plus. Et pour cause. Avec deux ordres d'écrou du parquet en main anticipant la mise à exécution par le tribunal de deux condamnations que notre SDF avait déjà au-dessus de la tête, et un petit couac de communication entre les équipes de relève, l'escorte en a oublié que le pauvre homme avait d'abord été conduit au palais de justice pour s'expliquer sur sa dernière forfaiture en date : le vol par effraction de cinq chaises en plastique dans une garderie de Papeete mardi dernier.



Après un aller-retour gratuit pour un séjour express à la maison d'arrêt, le sans domicile fixe a donc été ramené comme il se doit au palais de justice en milieu d'après-midi pour s'expliquer devant les juges saisis de son affaire. Une erreur sans trop de conséquences pour cet homme au casier judiciaire long comme le bras, un petit voleur multirécidiviste mais inoffensif et qui chaparde pour manger, entre et sort de détention entre deux condamnations.



Semblant plutôt bien vivre cet incident administratif auquel il n'a peut-être pas tout compris lui-même, l'homme est arrivé tout sourire à l'audience. Sans aucune ressource, adepte de la cueillette des mangues pour assurer sa subsistance, il a expliqué s'être lui-même fait voler la perche et le filet avec lesquels il attrapait les fruits et avoir ensuite volé les chaises de la garderie dans l'espoir de les troquer contre un nouvel outil.