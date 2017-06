Un Californien visite Disneyland 2.000 jours d'affilée

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 22/06/2017 - L'empire du divertissement Disney ne manque certes pas de fans petits et grands mais l'un d'eux les éclipse tous: un Américain s'est rendu au célèbre parc d'attractions Disneyland 2.000 jours d'affilée.



Jeff Reitz a célébré jeudi cette étape anniversaire en utilisant une fois encore son pass annuel qui lui permet de s'offrir une virée quotidienne au parc depuis le 1er janvier 2012.



"Quand je lui ai demandé ce qui lui plait tant dans ce parc, il a répondu qu'il aime les spectacles et toutes les attractions mais il a surtout dit qu'il aime y écouter de la musique. J'imagine qu'il trouve ça relaxant", a commenté John McClintock, un porte-parole de Disneyland.



Ce dernier souligne que Disney n'a encore jamais eu connaissance d'un client aussi entiché du parc que Jeff Reitz, un ancien militaire de l'armée de l'air d'une quarantaine d'année, qui vient en général après sa journée de travail pour quelques heures.



John McClintock raconte que "sa petite amie vient fréquemment avec lui, mais pas toujours". Si elle le faisait, "ce serait vraiment l'amour fou, non?", a-t-il ajouté.