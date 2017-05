Un BTS commerce international au lycée La Mennais

PAPEETE, le 30 mai 2017 - San Francisco, Santiago du Chili, Sydney, Chine telles sont les destinations que des classes de secondes et de troisièmes ont pu découvrir ces dernières semaines. L’ouverture à l’international se poursuit pour le lycée La Mennais avec une nouvelle formation post-bac proposée pour la rentrée 2017.



L’ouverture du BTS Commerce International à Référentiel Européen vient répondre à la volonté du territoire de compléter sa carte de formations post-bac et s’inscrit dans le contexte économique propre de la Polynésie dont le besoin en personnel qualifié aux techniques de l’import-export est indéniable.



Ce diplôme à bac+2, prisé par les entreprises et reconnu dans 9 pays européens, permet d’obtenir une double compétence : gestion/commerce avec un axe international. Sur le territoire, sa vocation sera donc de former des professionnels polynésiens pour les PME-PMI qui maîtrisent à la fois les langues, les techniques du commerce international et l’économie.