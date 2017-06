Umu tī : le 5 juillet, marchez sur le feu !

Raymond Graffe nous invite à "venir partager cette culture et l'embrasser, comme nos anciens le faisaient". Il rapporte : "Depuis le 21 juin 1983 où j'ai officié pour la première fois, nous avons parcouru du chemin, et cela n'a pas été facile, mais on arrive aujourd'hui à dompter le feu ! Depuis deux ans maintenant, de plus en plus d'étrangers viennent chez nous pour participer au Umu ti, et notamment des mariés qui veulent une alliance dans la fournaise. C'est mon fils (Te Arii o Tahiti te Papa Nui Ario'i a été consacré prêtre du haut de ses dix ans, ndlr), âgé de 22 ans, qui dirigera la cérémonie ; il connaît toute la mise en place. Il sera entouré de ses frères cette année afin de pousser encore plus loin dans la fournaise." Un moment important dans la culture polynésienne, qui augure ensuite d'un Heiva i Tahiti flamboyant !