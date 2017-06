USA/piratage des systèmes électoraux: le Kremlin dément "fermement"

Moscou, Russie | AFP | mardi 06/06/2017 - Le Kremlin a démenti "fermement" mardi les informations d'un média américain qui affirme, sur la foi d'un document top secret de l'agence d'espionnage NSA, que le renseignement militaire russe a tenté de s'introduire dans les systèmes électoraux américains avant la présidentielle de 2016.

"Ces affirmations ne correspondent pas à la réalité", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Nous démentons fermement toute possibilité que cela ait pu avoir lieu", a-t-il ajouté. "Nous n'avons entendu aucun argument confirmant l'authenticité de ces informations", a insisté M. Peskov.

Le média en ligne The Intercept, sur la foi d'un document top secret de la NSA, a affirmé lundi que des pirates informatiques du renseignement militaire russe avaient tenté à plusieurs reprises de s'introduire dans les systèmes électoraux américains avant la présidentielle de 2016.

Selon ce document daté du 5 mai de l'Agence américaine de sécurité nationale (NSA) consulté par le journal d'investigation, ces opérations de piratage ont visé pendant plusieurs mois des entreprises privées qui offraient des services d'inscriptions électorales et des équipements aux collectivités locales, et ce quasiment jusqu'au jour de l'élection, le 8 novembre.

Les piratages décrits par la NSA seraient étroitement liés à l'agence de renseignement militaire russe GRU, selon The Intercept. Le document ne précise toutefois pas si les piratages ont eu un quelconque effet sur l'élection gagnée par Donald Trump, qui a prôné pendant sa campagne électorale un rapprochement avec la Russie.

La Russie est régulièrement accusée ces derniers mois d'ingérence dans la présidentielle américaine, ces accusations étant fermement démenties par Moscou.