USA: l'élu Steve Scalise blessé dans la fusillade est "dans un état critique"

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 14/06/2017 - L'élu républicain du Congrès américain Steve Scalise, blessé dans une fusillade près de Washington mercredi, a été décrit par l'hôpital qui le traite comme étant dans un "état critique".

"Le représentant Scalise a été grièvement blessé et reste dans un état critique", a écrit sur Twitter l'hôpital MedStar de Washington, sans plus de précisions.

Dans un premier temps, le bureau de Steve Scalise, blessé par balle à la hanche, l'avait décrit dans un "état stable". Il était conscient avant d'entrer en salle d'opération.

"Avant d'entrer en salle d'opération, (il) avait le moral et a parlé à son épouse par téléphone", avait indiqué son entourage dans la matinée.

Cinq personnes ont été blessées dans l'attaque: Steve Scalise, deux policiers, un collaborateur parlementaire et un lobbyiste de l'entreprise Tyson Foods, Matt Mika.

Matt Mika était également dans un état critique, a-t-on appris de sources concordantes.

Les vies des trois autres n'étaient pas en danger.