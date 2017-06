USA: fusillade contre des républicains, des blessés, tireur arrêté

Alexandria, Etats-Unis | AFP | mercredi 14/06/2017 - L'équipe de baseball républicaine du Congrès américain a été visée par un tireur armé d'un fusil mercredi près de Washington, blessant plusieurs personnes dont un élu républicain. Il a été interpellé mais ses motifs n'étaient pas encore connus.

Des dizaines de balles ont été tirées lors d'une fusillade de plusieurs minutes, sur un terrain de baseball à Alexandria, en banlieue immédiate de Washington, où un groupe d'élus et de collaborateurs républicains s'entraînaient de bonne heure pour un match caritatif de baseball prévu jeudi dans la capitale.



Au total, cinq personnes ont été hospitalisées, selon le chef de la police d'Alexandria, Michael Brown, mais il n'a pas précisé si ce décompte incluait ou non le tireur.



Selon les témoignages des élus, deux officiers de sécurité de la police du Capitole ainsi qu'au moins un collaborateur parlementaire, travaillant pour le représentant Roger Williams, ont été blessés. Les deux policiers s'en sortiront, a dit la police.



Le numéro trois de la Chambre des représentants, Steve Scalise, a été touché à la hanche et est lui aussi dans un état stable, opéré dans un hôpital de Washington, a annoncé son bureau.



Quant au tireur, on ignorait à ce stade ses motifs. On sait qu'il était blanc et vêtu d'un T-shirt, selon des témoins, et armé d'un fusil d'assaut semi-automatique, selon la chaîne CBS.



Le Washington Post et NBC ont identifié l'individu comme James T. Hodgkinson, 66 ans, originaire de Belleville, dans l'Illinois, mais l'agent du FBI chargé de l'enquête, Tim Slater, a refusé de donner aucun détail sur l'identité de l'assaillant ou ses intentions.



Il a été interpellé après avoir été blessé par des tirs de riposte de deux policiers du Capitole qui étaient sur place mais n'étaient équipés que de leurs armes de poing.



"Il aurait tué tout le monde" sans les policiers, a raconté le sénateur Rand Paul. "Sans eux, cela aurait été un massacre".



"Il n'arrêtait pas de tirer", a dit l'élu Chuck Fleischmann.



Le président Donald Trump s'est dit sur Twitter "profondément attristé" par le crime. Il a annulé un discours et s'exprimera depuis la Maison Blanche à 11H30 (15H30 GMT).







- Tucson 2011 -





La fusillade a eu lieu peu après 07H00 locales (11H00 GMT) à Alexandria, sur le Eugene Simpson Stadium Park, où l'équipe de baseball républicaine s'entraînait depuis des semaines, en vue du match annuel prévu contre une équipe démocrate, une tradition organisée depuis 1909.



"J'étais sur le terrain et j'entends +bam!+, je me retourne et je vois un fusil sur la troisième base (…) J'entends un autre +bam!+ et je réalise qu'il s'agit d'un tireur. Au même moment j'entends Steve Scalise pousser un cri. Il a été touché (...) L'arme était un semi-automatique et il a continué à tirer sur différentes personnes", a raconté l'élu de l'Alabama Mo Brooks sur CNN.



A la Chambre des représentants, tous les votes ont été annulés, tout comme de nombreux événements prévus dans la journée.



Steve Scalise, 51 ans, est le "Whip" de la Chambre, c'est-à-dire le numéro trois dans la hiérarchie de la chambre basse du Congrès. Le "Whip", incarné par le personnage Frank Underwood au début de la série House of Cards, est chargé de la discipline de parti.



Représentant une circonscription de Louisiane, il incarne l'aile ultra-conservatrice du parti, issu du Tea Party et avait rejoint l'équipe de direction de la Chambre en 2014 dans un effort de synthèse.



Ardent défenseur de l'orthodoxie conservatrice, tant sur les questions religieuses que sur la législation sur les armes, Steve Scalise avait été ciblé par une controverse en décembre 2014, après la révélation d'un discours prononcé en 2002 devant un groupe partisan de la supériorité de la race blanche 12 ans auparavant, alors qu'il était élu local.



Il avait dit regretter ce discours mais avait été soutenu par ses collègues et appartient depuis pleinement à l'équipe de direction.



Les élus du Congrès sont protégés par la police du Capitole lorsqu'ils sont dans le périmètre du siège du Congrès, mais les responsables comme Steve Scalise sont entourés de gardes du corps en permanence, ce qui explique la présence de deux d'entre eux sur le terrain.



L'attaque rappelle la tragédie de janvier 2011 à Tucson en Arizona, quand un déséquilibré a tiré, sur le parking d'un supermarché, sur une élue démocrate du Congrès, Gabrielle Giffords. Elle reçut une balle dans la tête mais survécut au prix de lourdes séquelles, mais six personnes ont péri ce jour-là.