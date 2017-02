U’i tau ‘ati : la Polynésie à l'honneur à l'université

L'événement s'articule autour de plusieurs objectifs pédagogiques.



D'abord, le partage des connaissances culturelles et la mise en pratique des talents artistiques des étudiants seront mis en avant par leur implication avant, pendant et après cet évènement. Il s'agit aussi d'inciter les étudiants à s’imprégner des chants, des poèmes ou des « ‘orero ». En outre, cette journée est aussi l'occasion d'acquérir le savoir-faire et le savoir être polynésiens dans le cadre d’un enrichissement personnel et intellectuel (estime de soi, confiance en soi, esprit d’initiative).



Les étudiants sont invités à faire part de leur conception de l’écriture et la mise en musique de chants, de poèmes, de légendes et de mythes en langues polynésiennes.



Enfin, l'événement permet de vivre concrètement et pleinement la culture polynésienne par la perpétuation des gestes et savoir-faire des anciens. Une mise en scène de l’expression orale publique en tahitien en ayant recours au théâtre, à l’art oratoire, au chant, à la danse, au mythe mimé, au conte mimé…

Cet évènement permet également de souligner l’importance de la filière de reo ma’ohi de l’UPF pour le fenua.