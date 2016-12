Typhon aux Philippines: au moins six morts et 18 disparus

Manille, Philippines | AFP | mardi 26/12/2016 - Au moins six personnes ont péri et 18 autres sont portées disparues aux Philippines après le passage du puissant typhon Nock-Ten qui a grandement perturbé les célébrations de Noël, a annoncé mardi le gouvernement.



La tempête, rare pour la saison, a frappé l'archipel dimanche, semant le chaos sur son passage, tout en épargnant finalement la capitale.



Un ferry, le MV Starlight Atlantic, a coulé dans la province de Batangas, au sud de Manille, faisant un mort et 18 disparus, selon les garde-côtes.



Cinq autres personnes ont péri dans les inondations ou du fait de la chute d'objets lors du passage de Nock-Ten.



La tempête, qui doit son nom à un oiseau du Laos, a touché terre dimanche au niveau de la province de Catanduanes (est). Elle était accompagnée de vents soufflant à 235 km/h, selon l'agence météorologique philippine.



De nombreuses provinces demeuraient mardi privées d'électricité.



Plus de 429.000 personnes ont été évacuées de leurs foyers par mesure de précaution, et 330 vols intérieurs et internationaux ont été annulés, ont indiqué lundi les autorités.



"De nombreuses maisons ont été emportées par les vents. Des infrastrutures comme des écoles et des hôpitaux ont également été touchées. Nous attendons toujours de savoir le nombre de maisons détruites, le montant des dégâts", a déclaré aux journalistes Mina Marasigan, porte-parole du Conseil national de la gestion des catastrophes.



Les autorités avaient initialement redouté que le typhon frappe la capitale et sa région, où vivent 13 millions de personnes. Mais la tempête a perdu de son intensité et épargné Manille, avant poursuivre mardi matin sa course en mer de Chine méridionale.



En temps normal, des millions de Philippins voyagent chaque année à l'intérieur du pays pour aller passer les fêtes en famille. Il est rare que des tempêtes perturbent ainsi les célébrations de fin d'année, car les typhons frappent généralement l'archipel entre juin et octobre.



Les scientifiques estiment que la virulence des tempêtes de ces dernières années est imputable au changement climatique.



En novembre 2013, 7.350 personnes avaient péri ou avaient été portées disparues lors du passage du super-typhon Haiyan.