Turkménistan: promotion pour un rival malheureux du président

Achkhabad, Turkménistan | AFP | mardi 27/02/2017 - Le président turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov a accordé une promotion à l'un des candidats malheureux de la récente élection présidentielle, qu'il a remportée avec un score écrasant de 97,69% des voix, ont rapporté mardi les médias d'Etat.



Maksat Annanepessov, 43 ans, arrivé en deuxième position avec 1,02% des voix au scrutin du 12 février, a été nommé président de la Société publique de l'industrie alimentaire, a annoncé le quotidien d'Etat Neutralny Turkmenistan.

Jusqu'ici, M. Annanepessov, seul des huit rivaux de M. Berdymoukhamedov à avoir recueilli plus de 1% des voix lors de la présidentielle, occupait le poste de vice-président de cette société.

Au cours de sa campagne électorale, Maksat Annanepessov a mis l'accent sur la nécessité d'oeuvrer pour une meilleure productivité du bétail, afin d'améliorer l'approvisionnement en alimentation de cette ex-république soviétique d'Asie centrale.

Ces thèmes de campagne faisaient écho à ceux de Gourbangouly Berdymoukhamedov, qui avait promis "d'assurer la prospérité d'un Turkménistan neutre et indépendant pendant le troisième millénaire".

Les huit candidats à l'élection présidentielle ont tous assisté à la cérémonie d'investiture de M. Berdymoukhamedov à Achkhabad le 17 février, et applaudi à la fin de son discours.

Au pouvoir depuis 2006, il a été réélu le 12 février avec près de 98% des voix et 97% de participation dans ce pays qui est l'un des plus fermés au monde, où l'accès à Internet ou à des médias indépendants est sévèrement contrôlé.

Président, chef du gouvernement et général de l'armée, Gourbangouly Berdymoukhamedov maintient un contrôle quasi absolu sur les médias et la société civile et a imposé un culte de sa personnalité dans ce pays de cinq millions d'habitants.