Tuheiava/Cross/Brotherson représenteront le Tavini Huiraatira aux Législatives

FAAA, le 25/03/2017 - Le congrès du parti indépendantiste de la Polynésie française s'est tenu ce samedi à Vaitupa. Plus de 3 000 militants ont répondu à l'appel lancé par le bureau directeur du parti. Au programme de la journée plusieurs sujets : la conduite à tenir pour la présidentielle, la confirmation des candidats aux législatives et la réorganisation interne du parti. Pour la présidentielle, les indépendantistes ont décidé de s'abstenir pour mieux se préparer pour les législatives programmées en juin.



" Président nous mettrons ton nom sur le bulletin ", " non, il ne faut pas faire ça, sinon notre bulletin sera nul. Il faut s'abstenir ", le Tavini Huiraatira s'abstiendra finalement pour la présidentielle, les militants ont suivi l'avis de leur leader. " On ne peut plus faire confiance à personne. Je n'ai pas envie que vous vous déplaciez pour rien ", clamait Oscar Temaru, samedi dernier.



Le parti indépendantiste a tenu son congrès samedi à Vaitupa, pour célébrer tout d'abord les 40 années d'existence du Tavini, mais pour définir également la ligne de conduite pour la présidentielle et désigner leurs trois candidats qui se présenteront lors des législatives programmées pour le mois de juin.



La semaine dernière, nous vous annoncions les candidatures de Richard Tuheiava dans la 1ère circonscription et de Moetai Brotherson dans la 3ème circonscription. Il ne restait qu'à définir le candidat du parti pour la circonscription n°2, et le choix entre Valentina Cross et Marc Frogier devait être entériné samedi dernier. Mais ce dernier a dû se retirer de la course. "Je me suis aperçu vendredi que je ne pouvais pas me présenter à cette élection. En fait, je suis cadre aux affaires sociales, et il y a une délibération qui explique clairement que les personnes qui ont une fonction importante dans une circonscription, ne peuvent pas poser leurs candidatures. Et si j'avais continué cette aventure le Tavini Huiraatira aurait eu des soucis ", explique Marc Frogier.



Donc, Valentina Cross représentera le Tavini Huiraatira dans la 2ème circonscription : " Marc et moi militons ensemble dans le Tavini, il n'y a aucune opposition entre nous. Et je regrette vraiment que juridiquement, il n'ait pu postuler ", souligne la représentante à l'assemblée.



Le programme des trois candidats reste encore à être finalisé. Cependant, " il y a bien sûr des dossiers spécifiques à chaque circonscription ", explique Moetai Brotherson. " Ce que je ferai en premier lieu, c'est d'arrêter la démagogie. Le député ne garantit pas le retour de l'être aimé. Il a un rôle bien précis, celui d'aller faire voter des lois à l'assemblée nationale. Il n'a pas à se substituer aux communes, ni à l'assemblée de Polynésie, ni au gouvernement local. Donc, mon premier réflexe est d'expliquer aux gens ce qu'est un député, ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas ", poursuit-il.



Richard Tuheiava mettra en avant son " expérience au Sénat qui me permettra de discerner davantage, les problèmes nationaux et internationaux. "



Quant à Valentina Cross, son combat pour l'autodétermination restera sa motivation première. " Je serai la voix des Polynésiens à Paris pour dire que l'Etat français est juste donneur de leçons – en parlant des droits de l'Homme - mais, il refuse les droits des mā'ohi. "



Au programme également du congrès, la réorganisation interne du parti. Il faut rappeler qu'avant son départ, Tauhiti Nena occupait les fonctions de vice-président. Un poste qui est resté inoccupé depuis.



Samedi, le parti a décidé de supprimer le poste de vice-président, et de mettre en place des sièges de présidents délégués, afin d'accompagner le leader du parti. Des postes qui ont été attribués à Richard Tuheiava, Moetai Brotherson et Antony Geros.