Tubuai : Deux frères condamnés pour des vols et agressions répétés sur un sourd et muet

PAPEETE, le 26 décembre 2016 - Les deux frères, âgés de 23 et 40 ans, avait pris l'habitude de s'introduire de nuit au domicile de leur victime, un homme de 52 ans, car ils le savait en état de grande faiblesse en raison de son handicap. Un soir, le plus jeune n'avait pas hésité à lui mettre un couteau sous la gorge pour lui faire révéler où il cachait ses modestes économies.



Un jeune homme de 23 ans a écopé de 3 ans de prison dont trente mois ferme, ce lundi en comparution immédiate différée, pour des violences aggravées et répétées commises en septembre dernier à Tubuai sur un homme vulnérable de 52 ans, sourd et muet et sous traitement médical. Ecroué à Nuutania depuis son interpellation, son maintien en détention a été ordonné. Défavorablement connu des habitants de l'île pour toute une série de vols, incivilités et autres petits larcins, le prévenu avait franchi un cap dans la violence en septembre en s'en prenant physiquement à sa victime du jour.



Par deux fois, et accompagné de son grand frère, le jeune homme s'était introduit au domicile du quinquagénaire pour lui dérober ses provisions de nourriture et surtout les maigres économies qu'il mettait de côté. Il n'avait pas hésité, la première fois, à s'emparer d'un couteau qu'il lui avait placé sous la gorge pour qu'il lui montre où il cachait l'argent. La seconde fois, c'est en commençant à l'étrangler sur son lit qu'ils lui avait fait cracher le morceau. Le plus âgé des deux frères a quant à lui été condamné à 18 mois de prison avec sursis, une peine plus clémente en raison notamment de son état de santé mental, le quadragénaire étant sous tutelle et son discernement jugé altéré au moment des faits. Il n'avait en outre jamais fait parler de lui avant.



Vols, violence, paka, komo



A la barre du tribunal, les prévenus, têtes baissées, ont reconnu en grande partie les faits. Ils ont admis avoir choisi leur victime justement parce qu'elle ne pouvait pas se défendre. Une attitude sur laquelle s'est longuement appesanti le représentant du ministère public dans ses réquisitions : "C'est de la lâcheté, il n'y a aucune autre façon de décrire pourquoi ces deux frères ont exercé de telles violences sur cette personne".



Quelques mois avant de s'en prendre au quinquagénaire chez lui, l'aîné des deux frères s'était illustré en lui volant son vélo et ses cigarettes à coups de poing. Le plus jeune a également été condamné par la même occasion ce lundi pour toute une série de délits annexes : vols par effraction de fruits et légumes et de semences à la coopérative, conduite en état d'ivresse sans assurances et sans permis de conduire, culture de pakalolo ou encore détention de komo.