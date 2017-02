Tuamotu : Enquêtes autour d'une pendaison à Faaite

FAAITE, le 1er février 2017 - Les gendarmes ont été dépêchés d'urgence, dans la nuit de mardi à mercredi, sur le petit atoll des Tuamotu pour intervenir sur une bagarre familiale qui a violemment dégénéré. Un jeune homme de 16 ans a été retrouvé pendu sur place. Deux de ses frères ont été interpellés et placés en garde à vue à Tahiti.



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet, après la découverte du corps d'un jeune homme de 16 ans, retrouvé pendu à proximité de son domicile, dans la nuit de mardi à mercredi sur le petit atoll de Faaite aux Tuamotu. Une seconde enquête a été ouverte pour des menaces aggravées qui auraient été commises sur une adjointe au maire, alors que celle-ci tentait d'intervenir sur une violente bagarre familiale entre plusieurs frères et leur père. Les deux enquêtes sont liées.



Deux frères ont été interpellés sur place et ramenés à Tahiti où ils étaient interrogés en garde à vue par les enquêteurs de la gendarmerie. Un troisième frère est activement recherché après avoir pris la fuite sur un motu mardi soir. Le jeune homme retrouvé pendu est le quatrième frère de la fratrie.



Arme blanche



Selon les informations de nos confrères de Polynésie première, qui ont révélé ce drame tôt mercredi matin, c'est une bagarre sur fond d'alcool qui aurait dégénéré entre les quatre frères et leur père. C'est la mère de famille qui aurait donné l'alerte, la situation échappant à tout contrôle. Une adjointe au maire, une fois surplace, aurait fini par rebrousser chemin, menacée par arme blanche par les protagonistes de la rixe, avant de prévenir la gendarmerie.



Le parquet décidera dans la soirée de dépêcher sur place en avion Casa une équipe d'intervention composée de gendarmes, d'officiers de police judiciaires et de personnels du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Les enquêteurs travaillent actuellement à reconstituer le scénario de la soirée et à établir les conditions dans lesquelles la victime s'est retrouvée pendue, toujours selon nos confrères, à une poutre de la maison familiale.