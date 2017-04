Tu’aro Ma’ohi « Lever de pierre » : Le championnat de Tahiti a repris

Les conditions n’étaient pas propices à la performance ce week end car l’humidité empêchait cruellement les athlètes de s’exprimer, rendant la pierre glissante… Néanmoins, les Aito ont évolué dans quatre catégories chez les hommes. Dans la catégorie «Moyens», Charlie Faatoa a remporté la compétition. Dans la catégorie «Lourds», Poeau Marurai a été le plus rapide. Enfin, dans la catégorie «Super Lourds», Eriatara Ratia est le seul à pouvoir soulever la pierre de 150 kg.



Chez les femmes, dans la catégorie des moins de 80 kg, Mahe Tchang s’impose et Tehea Ratia, elle, s’adjuge la victoire dans la catégorie des plus de 80 kg.



Eriatara Ratia, vainqueur en Extra Lourds :



« Les conditions n’étaient pas très bonnes aujourd’hui. Il pleut, ça fait de la boue et ça rend les cailloux très glissants. Personnellement, j’ai fait un temps de 11 secondes alors que d’habitude, je fais toujours moins de cinq secondes. Mais bon c’est la nature on ne peut rien y faire ! C’est comme ça ! »



Retrouvez tous les résultats sur www.sportstahiti.com.