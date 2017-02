Trophées du sport: le public votera pour son évènement préféré

PAPEETE, le 16 février 2017- La cérémonie de remise des prix des Trophées du Sport se déroulera le jeudi 23 février au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. La soirée sera retransmise en direct sur Polynésie 1ère et sur le site www.tahiti-infos.com . Elle sera également ouverte au public gratuitement, dans la limite des places disponibles.Ce concours a vu le jour au début de l’année 2015 à l’initiative du service des sports de Tahiti Infos, en partenariat avec Air Tahiti Nui. Le concours est depuis monté en puissance grâce au partenariat avec Polynésie 1e dès la 2e édition puis avec celui du ministère jeunesse et sports pour la 3e édition. La finalité de ce concours est de promouvoir le sport et de mettre en valeur nos sportifs polynésiens à travers leurs performances mais aussi leur exemplarité.Comme lors des deux précédentes éditions, une sélection de 18 sportifs, 12 hommes et 6 femmes, a été proposée au public à travers des portraits diffusés sur Tahiti Infos et Polynésie 1ere. Cette sélection est soumise au vote du public et le podium sera connu en fin de soirée du 23 février. Les 18 lauréats ont été choisis sur leur performance, leur attitude, leur popularité, et ne peuvent être nominés deux années de suite.La grande nouveauté de la troisième édition aura été la constitution d’un jury composé de Cécile Tiatia (Ministère Jeunesse et sport), de Gerald Prufer (Polynésie 1ère), de Nathalie Montelle (Tahiti Infos), de Tahia Teikikaine (Air Tahiti Nui), de Anthony Pheu (Direction Jeu- nesse et sports) et de Tauhiti Nena (COPF). Une seconde liste de nominés, soumise au vote du jury, a été proposée par la direction des sports sur la base des résultats réalisés en 2016 et la régularité des sportifs dans leurs démarches.Dans cette seconde liste, ce sont les performances en 2016 qui ont prévalu pour les diverses nominations : 5 Athlètes homme de l’année, 5 athlètes femme de l’année, 5 espoirs homme, 4 espoirs femme et 3 athlètes handisport ont été soumis au délibérations du jury. Il y a également la catégorie meilleure équipe masculine, meilleure équipe féminine, en plus du prix Spécial Tahiti Infos et du prix du meilleur ambassadeur ATN.Nouveauté cette année : le public, pendant la soirée, pourra voter pour son événement préféré parmi une sélection de six évènements qui ont marqué l’année 2016 :La Billabong Pro Tahiti, Hawaiki Nui va’a, La Ronde Tahit i e n n e , l e X -t e r r a Ta h i t i , Ta h i t i S w i mming Experience et la Tahiti Pearl Regatta.Les Trophées du Sport vous donnent rendez-vous le 23 février pour célébrer ensemble le sport, ses acteurs et ses valeurs. Après vous avoir présenté hier les nominés des catégories "Meilleur athlète" homme-femme,"Meilleur espoir" homme-femme et "Meilleur athlète handisport", voici les nominés pour la catégorie "Meilleure équipe"homme-femme ainsi que la catégorie" Votre événement préféré".