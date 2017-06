"Trop c'est trop ! ", le chauffard alcoolique part 15 mois en prison

PAPEETE, le 12 juin 2017 - Un automobiliste de 24 ans a écopé d'une lourde peine de prison ferme avec maintien en détention, ce lundi en comparution immédiate. Ivre, sans permis ni assurance, il avait provoqué un énième accident le 15 avril dernier. En récidive de récidive, il en était à son sixième passage au tribunal pour des délits routiers.





Placé à Nuutania depuis vendredi dernier sur décision du juge des libertés et de la détention, un automobiliste de 24 ans s'est vu infliger 15 mois de prison ferme avec exécution immédiate de la peine, ce lundi en comparution immédiate. Il a été reconduit dans sa cellule dès la fin l'audience en milieu d'après-midi. Le jeune homme avait été interpellé par les policiers de la DSP, le 15 avril dernier, suite à un carambolage qu'il avait provoqué en coupant la route d'un second véhicule au carrefour de l'avenue Prince Hinoi et de la rue des Remparts, à Papeete. L'automobiliste avait 1,5 gramme gramme d'alcool dans le sang, " près du double du taux légal autorisé " a insisté le procureur de la République Hervé Leroy.



Sans assurance, ni permis de conduire –il ne l'a jamais passé- ce jeune maçon de profession se sachant menacé de prison à cause de son casier judiciaire chargé avait aussi tenté d'abuser les policiers en se faisant passer pour son cousin germain. Une usurpation d'identité sur laquelle les enquêteurs lèveront le voile un peu plus tard et pour laquelle il a aussi été condamné aujourd'hui.



Un échec total



C'est la sixième fois en trois ans que le chauffard comparaissait devant le tribunal correctionnel pour des délits routiers, des conduites sans permis, sans assurance et en état d'ivresse en récidive. Sa dernière condamnation en date, en novembre 2016, lui avait déjà valu un séjour de 4 mois ferme à Nuutania. Il en était sorti en janvier de cette année, deux mois seulement avant son accident du 15 avril dernier. Le chauffard était en outre sous le coup d'une mise à l'épreuve d'une durée de 2 ans, délai pendant lequel il était supposé… passer son permis de conduire, régler ses innombrables amendes impayées au Trésor public, suivre des soins pour ses problèmes avec l'alcool. Rien de tout cela n'a été fait. " A part aller en prison, vous n'avez pas fait grand-chose (…) vous ne respectez pas les sanctions, vous aggravez votre cas, vous vous êtes mis dans une situation dont il va vous être difficile de sortir… ", a bien tenté de sermonner la présidente du tribunal.



" La peine doit avoir un sens, l'aménagement de peine du crédit, là c'est un échec total ", a fustigé le représentant du ministère public, rappelant la longue litanie des amendes, sursis et autres sursis avec mise à l'épreuve déjà tentés auprès du prévenu. " Il n'y a malheureusement plus que la prison ferme, devant la mauvaise volonté de l'intéressé pour s'en sortir. Je dois aussi me préoccuper de la sécurité des usagers de la route. Je requiers 8 mois de prison ferme plus 3 mois de prison ferme pour l'usurpation d'identité et 38 000 francs d'amende ".



Après un rapide délibéré, le tribunal est finalement allé au-delà de la proposition du parquet en condamnant le jeune automobiliste à un total de 15 mois ferme : " Trop, c'est trop. Le tribunal a considéré qu'on ne pouvait pas continuer à vous laisser circuler impunément de la sorte, entre la Presqu'île et Papeete ". Le prévenu n'a jamais été condamné pour autre chose que des délits routiers.