Trois nouveaux véhicules d'intervention mobiles pour les Tuamotu

Du fait du type d'avions utilisés par la compagnie aérienne Air Tahiti sur ses escales importantes (ATR 72), la direction de l'aviation civile a dû commander 10 véhicules d'intervention mobile 61 P2.5.



Cinq camions ont déjà été réceptionnés et dispatchés dans les îles, jeudi en début d'après-midi, Jean Christophe Shigetomi, directeur de l'aviation civile et Albert Solia, ministre de l'équipement ont présenté les trois nouveaux camions réceptionnés. Ces véhicules devraient être dispatchés sur les aérodromes de Hao, Tikehau et Makemo. " Nous sommes ici aujourd'hui parce que l'acquisition de ces trois camions indispensables pour la sécurité des aérodromes qui reçoivent des ATR 62, représente plus de 160 millions de francs d'investissements. C'est du matériel très performant. C'est quelque chose qui est indispensable mais surtout obligatoire par la réglementation ", explique le ministre de l'Equipement Albert Solia. Si le Pays participe au financement de ces camions, les véhicules ont été principalement financés par la taxe aéroportuaire que paient les passagers.