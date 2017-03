Trois mineurs interpellés à Nouméa après un vaste incendie industriel

Nouméa, France | AFP | lundi 19/03/2017 - Trois mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur un vaste incendie industriel la semaine dernière à Nouméa, a annoncé lundi la police.

Ces trois mineurs âgés de 15, 16 et 17 ans sont suspectés d'avoir participé à l'incendie qui a totalement détruit lundi dernier 4.800 mètres carrés d'entrepôts appartenant aux sociétés Cellocal et Sofaplast.

Près d'une centaine de pompiers de la ville étaient intervenus pendant près de 40 heures pour venir à bout du sinistre, en raison notamment des matériaux très inflammables, stockés par ces entreprises fabriquant du papier toilette et des emballages en plastique.