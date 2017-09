Trois médailles pour Jean Cuneo aux Jeux d'Asie vétéran d'escrime

Mais une médaille était loin de suffire à cet escrimeur de 64 ans. Il a enchainé sur une deuxième médaille en Argent, cette fois-ci à l'épée. "Je n'en reviens pas moi-même. J'étais seul et hyper concentré, rien ne pouvait me distraire, j'ai raté de peu la médaille d'or. Après cette deuxième médaille, le staff organisateur est venu me voir en personne. Ils n'en revenaient de voir un petit Tahitien décrocher les médailles au nez et à la barbe des autres nations !" explique le sportif, fier de représenter son Fenua. Il nous a d'ailleurs surtout envoyé des photos du drapeau polynésien levé haut dans le gymnase de la compétition…



Porté par cet élan, Jean a encore raflé un dernier prix avant de partir : une médaille de bronze en épée par équipe avec la sélection de la Confédération océanienne d'escrime, dont fait partie la Polynésie avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Samoa, Guam et la Nouvelle-Calédonie.



TAHITI PART FAVORITE EN ESCRIME CHEZ LES VETERANS POUR LES JEUX D'OCÉANIE D'OCTOBRE



Le champion revient en Polynésie ce vendredi. Ses fans pourront aller le féliciter vendredi à 17h à son club, l'Escrime Tiki Club, où il racontera son championnat plus en détails. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer une partie de la sélection tahitienne M17 (cadets) qui va partir pour Nouméa à la fin du mois pour participer aux Jeux d'Océanie cadets (2017 Oceania Cadet Championships).



Les séniors, eux, vont se préparer pour une autre compétition le 23 octobre à Auckland : les Jeux d'Océanie Sénior (2017 Oceania Senior Championships). La sélection tahitienne partira à 4 escrimeurs de plus de 60 ans, avec une rare place de favori…