Trois décès dans une plongée qui tourne mal à Ahe

PAPEETE, le 22 avril 2017 - Trois plongeurs sont décédés ce samedi à Ahe lors d'une plongée sous-marine profonde, comprenant l'exploration d'une grotte sous-marine.



L'information provient du JRCC Tahiti, qui a mené les recherches aujourd'hui après avoir été informé à 10h de la disparition de 3 plongeurs dans la passe de Ahe, aux Tuamotu. "Sur une palanquée de 6 personnes qui avait débuté, à 9h, une plongée profonde à près de 60 m, comprenant l’exploration d’une grotte sous-marine ; seuls 3 plongeurs sont remontés en surface à 9h45 et ont donné l’alerte" relate le centre de sauvetage en mer. Il faudra 6 heures de recherche pour finalement découvrir leurs corps sans vie.



Pourtant, dès l'alerte d'importants moyens ont été mobilisés : "Le JRCC, sous l’autorité du Haut-Commissaire, a immédiatement mobilisé des plongeurs bénévoles de Tahiti et de Rangiroa, aptes à évoluer à cette profondeur, pour rechercher les 3 personnes manquantes. Ils ont été transportés à Ahe par l’hélicoptère DAUPHIN interadministrations et l’avion CASA de l’armée de l’air. Tandis que le DAUPHIN recherchait en surface les plongeurs qui pouvaient éventuellement être à la dérive à cause du courant, le premier binôme de plongeurs bénévoles descendait dans la grotte sous-marine pour investiguer. Les corps des 3 personnes décédées, dont le moniteur, ont été retrouvés coincés dans la grotte, un peu avant 16h00."



Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.