Trois concerts de légende en hommage à Elvis Presley

PAPEETE, le 15 mai 2017 - En coproduction avec la Maison de la culture, le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) propose trois concerts d'exception en mémoire du "King" les 18, 19 et 20 mai, au Grand théâtre. À l'occasion du 40e anniversaire de la mort d'Elvis Presley, 50 musiciens de l'orchestre symphonique seront accompagnés par six chanteurs et trois choristes afin de rendre hommage à la légende du rock 'n' roll.





Cela fait un bon moment que le Conservatoire artistique prépare cet événement musical d'ampleur qui devrait ravir les nombreux fans d'Elvis Presley et tous les amoureux de rock 'n' roll. Après nous avoir offert un hommage vibrant aux Beatles en 2013, le CAPF organise cette fois, avec la Maison de la culture, trois concerts de légende en mémoire du "King" qui s'annoncent d'ores et déjà comme "le summum de la saison musicale". Pour le 40e anniversaire de la mort d'Elvis (8 janvier 1935-16 août 1977), décédé à l'âge de 42 ans d’un arrêt cardiaque à "Graceland", sa luxueuse villa de Memphis, les deux établissements culturels ont vu les choses en grand.



En effet, les spectacles "Elvis Forever" seront proposés au Grand théâtre et assurés par le grand orchestre symphonique du CAPF. Dirigés par le maestro Frédéric Rossoni, auteur des arrangements, 50 musiciens interpréteront 24 titres cultes de cet artiste d'exception. Six chanteurs font partie en outre de cette distribution : Rocky Gobrait (qui consacre sa vie à Elvis depuis plus de 21 ans), Teiva LC, Andy Tupaia et Guillaume Matarere (qui étaient de l’aventure Beatles), Mimi Félixine dit Mimifé, la soliste féminine, ainsi que le crooner canadien Jean Croteau. Par ailleurs, les musiciens seront soutenus par la section rock emmenée par le virtuose Maruarii Ateni, tandis que trois choristes de talent accompagneront cet ensemble de haute volée : Ricardo Cortez, Manuela Matarere et Héléna Raurii.