Triathlon nature – Xterra Tahiti, Trail Loïc Lecottier : La 10e édition s’annonce exceptionnelle

Le dimanche et le lundi à Tahiti



Le dimanche, le Trail Loïc Lecottier est au programme, une course à pied de 44 km en pleine nature entre Papenoo et Mataiea qui devrait ravir les amateurs d’effort. Les compétiteurs pourront également réaliser le parcours en run & bike, cette formule étant la formule initiale de l’épreuve. Là aussi, les jeunes seront à l’honneur après l’épreuve principale avec un « fun trail ».



La météo annoncée semble bien plus favorable que celle de l’année dernière, avec du soleil le samedi, un temps plus mitigé le dimanche mais en tous cas pas de pluie. On devrait donc éviter les conditions de course difficiles rencontrées en 2016. Le lundi 8 mai, jour férié, les organisateurs proposeront différentes animations sur le motu Ovini de Papeari, dont des sports traditionnels, le tout sera suivi d’un ma’a Tahiti. SB