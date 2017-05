Triathlon nature - Xterra Tahiti : C’est ce week end !

Le Xterra Tahiti va se dérouler ce week end entre Moorea et Tahiti. L’édition s’annonce comme exceptionnelle, l’événement fêtant son 10e anniversaire. Pas moins de six courses sont au programme avec un premier jour de course à Moorea (samedi), la course principale étant le Xterra, et un deuxième à Tahiti (dimanche) avec une transtahitienne en individuel ou en binôme run & bike de 44 km entre Papenoo et Mataiea. Un évènement en partenariat avec Tahiti Infos.



Quelques-uns des meilleurs mondiaux seront présents :

En triathlon nature : Mauricio MENDEZ (Mex) champion du monde 2016, Ben ALLEN (Aus) numéro 3 mondial 2016, Sam OSBORNE (NZ) et Jacqui SLACK (Femme–GBR) qui viennent de remporter le XTERRA Rotorua, Christophe BETARD (Fr) champion du monde amateur 2015 et bien sûr nos meilleurs locaux : Cédric WANE, Frédéric TETE, Yoann HOTELLIER, Thomas LUBIN…

En course montagne Trail et Run & Bike : Guillaume PERETTI (Fr) ex-recordman du GR20 (Corse) après avoir battu le record de Kilian JORNET, et localement, Georges RICHMOND, Tutea DEGAGE, Jean-Marc CARCY, Yoann MORNET…

Le record de participation aux courses VSOP est déjà battu :

Entre 120 et 150 triathlètes sur le XTERRA et FUN TRI à MOOREA

Entre 280 et 300 coureurs pour la Transtahitienne (44 kms), dont près de 200 individuels (Trail)

Plus de 100 participants aux courses FUN (Fun tri + Fun Trail + Fun Kids) et des sportifs venant de toute la planète : France, Angleterre, Italie, Belgique, USA, Australie, Nouvelle Zélande, Japon et même Koweït !!

Les dernières infos logistiques



2017 : 10ème anniversaire des courses VSOP. Pour marquer l’événement, le staff a mis la barre très haute : 6 courses sur 2 îles et sur 2 jours.

Cela impose des moyens logistiques très importants : la majorité des sportifs locaux habitant Tahiti, les triathlons ayant lieu sur l’île sœur à Moorea, voici ce que le VSOP propose (inclus dans le package d’inscription) :

Mise à disposition du bateau TEREVAU sur la journée du samedi 6 mai pour les Triathlètes du XTERRA, pour les partenaires, pour les secouristes et médecins, pour les invités et pour les 100 premiers XTERRA Trailers ou Run & Bikers ayant accepté de venir encourager les Triathlètes

Deux camions plateaux pour transporter les VTT de Vaiare à Opunohu sur Moorea

Cinq bus de 45 places pour le même trajet

Trois bateaux pour mettre sur l’eau près de 150 personnes

Pour des raisons techniques, il ne sera pas possible de transporter les 300 personnes du TRAIL et du RUN & BIKE de Papeete à l’entrée de la Papenoo. Un bus de 40 places et un autre de 30 places seront présents à 5h devant la Mairie de Papeete pour embarquer les étrangers ainsi que les résidents polynésiens des autres îles que Tahiti (Raiatea, Moorea, Bora, etc…). Ces mêmes bus ramèneront les coureurs du restaurant Gauguin (à 21h30) à la Mairie de Papeete. Des trucks et des picks-up feront des navettes entre la Papenoo et le départ au Pont métallique.



Le programme (quasi) définitif d’AVANT-COURSE

Vendredi 28 et Samedi 29 avril – TAHITI - de 9h à 17h : remise des sacs des coureurs XTERRA Tri – Trail et Run & Bike (hors FUN) au bureau du COPF – Stade Vélodrome de la Fataua

Samedi 29 avril – TAHITI Aéroport - 21h45 : arrivée des VIP (Mauricio MENDEZ, Christophe BETARD et Guillaume PERETTI)

Lundi 1 er mai – TAHITI Aéroport - 23h05 : arrivée des VIP (Ben ALLEN et Jacqui SLACK)

mai – TAHITI Aéroport - 23h05 : arrivée des VIP (Ben ALLEN et Jacqui SLACK) Mardi 2 mai – TAHITI - 12h00 : émission Fare Maohi sur Polynésie 1ère

Mercredi 3 mai – MOOREA - à partir de 18h : Présentation et Pasta-Party au CRIOBE avec remise des sacs

Jeudi 4 mai – TAHITI - 11h : Conférence de Presse

Jeudi 4 mai – TAHITI - 11h : Conférence de Presse

Jeudi 4 mai – TAHITI - 17h30 : Remise des puces électroniques + Présentation et Pasta-Party à l'amphithéâtre de l'hôpital CHT Taaone

Rédigé par VSOP le Jeudi 4 Mai 2017 à 16:07 | Lu 29 fois

